Maltempo Sicilia | il 29 novembre scuole chiuse in provincia di Siracusa e Ragusa

'Nel corso di questa settimana sullainsisterà una spiccata instabilità, spesso alternata a fasi di vero e proprio; il tutto a causa di una serie di perturbazioni che coinvolgeranno il Mediterraneo centro - occidentale e ...Si prevedono su tutta ladelle precipitazioni che potranno assumere anche carattere temporalesco, di forte intensità. Si raccomanda prudenza negli spostamenti in caso di. Ad Acireale,...Da Messina a Ragusa, le ordinanze dei primi cittadini che in seguito all'allerta arancione diramata dalla Protezione civile regionali, hanno deciso di chiudere anche ville e giardini pubblici e cimite ...PALERMO – L’allerta meteo della protezione civile è ‘arancione’, ma è bastato a fare scattare l’allarme rosso per diversi sindaci siciliani che hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di do ...