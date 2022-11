Maltempo | non solo pioggia | in Italia arriva il primo vero freddo invernale

(Di lunedì 28 novembre 2022), inarriverà un nuovo ciclone a partire da domani, dopo che in meno di 7 giorni altri due colpito l'provocando vittime in Campania. Il vortice giungerà sul Mediterraneo dal ...

AGI - Agenzia Italia

è la prima volta che succede: la storia di Ischia è segnata da tragedie ambientali e abusivismo ... ancora una volta, vittima del. Le forti piogge che l'hanno colpita hanno provocato una ...'Nei prossimi giorniè previsto- dice - quindi dovremmo riuscire a lavorare nel migliore dei modi'. Sono oltre 150 i volontari della Protezione civile arrivati a Casamicciola per dare ... La bassa pressione non recede, ma il maltempo non colpirà tutte le regioni Cronaca - La prima regione ad essere interessata dal maltempo sarà la Sardegna, seguirà la Sicilia e attraverserà poi tutto il Sud. Nubifragi potranno colpire ...Il fango che ha letteralmente devastato Casamicciola Terme sabato mattina continua a restituire corpi. Salgono a 8 il numero di vittime della frana a Ischia causata dal maltempo. l'ultimo ...