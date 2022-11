Malato morto in Svizzera | indagato Marco Cappato per aiuto al suicidio

... Marco Cappato, il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni che nei giorni scorsi ha accompagnato a morire in Svizzera con suicidio assistito l'82enne Romano,di una forma di Parkinson. Un'...... Marco Cappato , il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni che nei giorni scorsi ha accompagnato a morire in Svizzera con suicidio assistito l'82enne Romano,di una forma di Parkinson. Un'...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Emma Marrone è tornata a parlare del padre, morto questa estate mentre stava lottando contro la leucemia: la cantate si è sfogata a lungo parlando del difficile momento che sta affrontando La cantante ...