Maehle Juventus | a gennaio si tratterà con l’Atalanta La situazione

(Di lunedì 28 novembre 2022) L’esterno delè nel mirino dellaper potenziare la fascia destra. Tutto nelle mani della società nerazzurra Joakimè il prescelto per ricoprire la fascia destra della. Allegri lo ha richiesto esplicitamente viste le caratteristiche tecniche che può dare alla squadra, ma la palla ora la palla passa al. Le ultime prestazioni hanno fatto ben sperare (al di là del discorso continuità), e il margine di trattativa dipenderà dall’offerta che proporrà la società bianconera per il giocatore. Se ne riparlerà a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'esterno dell'Atalantaè nel mirino dellaper potenziare la fascia destra. Tutto nelle mani della società nerazzurra Joakimè il prescelto per ricoprire la fascia destra della. Allegri lo ha ...Il casting di gennaio è partito in anticipo. Laha già affisso i criteri di ricerca sulla bacheca immaginaria del mercato: cercasi laterale ... ma all'Atalanta: si tratta di JoakimL'esterno piace (e tanto) al tecnico della Juventus Allegri, i torinesi lo vogliono ma a condizioni già stabilite "Nel gioco di Gian Piero Gasperini, Maehle ha faticato più del previsto, tanto che un' ...