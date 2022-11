Macerata | anziana uccisa a colpi di forbici | arrestato il figlio

(Di lunedì 28 novembre 2022) Una donna di 84 anni è statadidaldi 56 anni, in cura da tempo per problemi psichici, che poi ha tentato anche di dare fuoco al corpo a San Severino Marche (). Il fatto, riferiscono oggi i media locali, è avvenuto nell'appartamento dove i due abitavano insieme e che si trova in via Raffaello, la stessa strada della caserma dei carabinieri. Maria Bianchi, questo il nome della vittima, e ilMichele Quadraroli, gestivano insieme un bar ed erano molti noti in città. L'uomo è statodai carabinieri.

Una donna di 84 anni è stata uccisa a colpi di forbici dal figlio di 56 anni, in cura da tempo per problemi psichici, che poi ha tentato anche di dare fuoco al corpo a San Severino Marche (Macerata).