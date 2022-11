Lutto nel mondo della musica | addio al maestro Luciano Lanfranchi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 28 novembre 2022) È morto all’età di 88 anni: pianista, didatta, organizzatore di eventili. Bergamasco di nascita e genovese di adozione, non vedente, si era formato a Parma per poi perfezionarsi alla Chigiana di Siena. Docente per molti anni al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, nella sua casa silenziosa sulla Ruta aveva ricavato uno studio-bunker dove sono passati decine e decine di studenti, ma anche tantissimi colleghi: a parlare, a programmare e immaginare percorsi artistici. Pianista di raffinata sensibilità,sapeva andare oltre la nota per approfondire il pensiero dell’autore sul piano del fraseggio, delle dinamiche, dei colori: la sua lettura era completa, la tecnica non era il fine, ma il mezzo per entrare nel linguaggio dell’autore e “interpretarlo” nel modo più completo e profondo. ...