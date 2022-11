L’unico vero bullo e? il ministro Valditara

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 28 novembre 2022) Qualche giorno fa ildell’Istruzione e del merito, Giuseppe, nel corso dell’incontro Italia-Direzione Nord, ha parlato dell’umiliazione come “fattore fondamentale di crescita della personalità”. Ildell’Istruzione e del merito, Giuseppe, non riesce a trattenersi dall’esibire prepotenza davanti alla platea e alle telecamere ? Travolto dalle polemiche di chi gli faceva notare che la sua idea oltre che essere fasciatissima fosse anche contraria a qualsiasi senso educativo si è scusato con la più cretina delle scuse: «ho utilizzato un termine che non spiega affatto il senso del mio ragionamento!» ha spiegato i giornali. Ha sbagliato a esprimersi. Mica male per undell’Istruzione. In compenso, c’è da dire, è stato umiliato praticamente da tutti, secondo la ...