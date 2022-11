L' Onu chiede rispetto diritti manifestanti pacifici

(Di lunedì 28 novembre 2022) L'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per iumani ha invitato le autorità cinesi a non "detenere arbitrariamente" iche stanno protestando pacificamente contro le restrizioni sanitarie e...

Agenzia ANSA

... facendo riferimento alla risoluzione adottata la scorsa settimana dal Consiglio cheun'...dopo che la Germania aveva convocato la sessione speciale del Consiglio per i Diritti Umani dell'......nazionale di assistenza sociale e la creazione di un fondo fiduciario unico sotto l'egida dell'(... "L'Amministrazione Bideninoltre a Maduro di consentire alle Nazioni Unite di avere accesso ... Onu chiede a Iran moratoria immediata sulla pena di morte Dopo aver consolidato i rapporti con la Russia, il regime guarda a Iraq, Libano e Siria per reagire alle proteste fomentate da Usa, Israele e alleati ...Ma Teheran respinge l'inchiesta del Consiglio Onu per i diritti umani e l"interventismo" di Berlino sulla repressione (ANSA) ...