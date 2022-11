Liverpool | sirene mediorientali per l'acquisto del club

Il Posticipo

Al nazionale francese non dispiacerebbe un'avventura in Premier League: Chelsea,e Newcastle sono vigili. In caso di addio la Juve potrebbe reinvestire i soldi del suo stipendio su ...... in primis al Bayern Monaco, però ci sono anche '' inglesi, tra cui, Tottenham ed Arsenal. La strategia dell'Inter Pertanto, per tentare di essere competitiva, la Società, secondo la ... Sirene inglesi per Kvaratskhelia: Chelsea e Liverpool pronte a sborsare 100 milioni per il georgiano! Sirene dalla Premier League per Adrien Rabiot. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese della Juve, in scadenza di contratto, è finito nel mirino di Chelsea, ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...