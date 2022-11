LIVE Portogallo-Uruguay | Mondiali 2022 in DIRETTA | lusitani con Cristiano Ronaldo ma senza Leao I sudamericani si affidano a Cavani

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.53: Diego Alonso non si è detto soddisfatto dell’esordio della nazionale Celeste, al termine di una partita poco propositiva in cui l’ha ottenuto un punto più per i demeriti dei coreani che per meriti dei suoi. 19.50: Ilha iniziato con una vittoria la sua avventura mondiale ma ha convinto solo a tratti. Ihanno sconfitto 3-2 il Ghana al termine di uno dei match più emozionanti fin qui visti a Qatar. 19.47: Modulo speculare per Fernando Santos che si affida al sempreverde Pepe in difesa e rinuncia ancora una volta a, schierando in attacco Bruno Fernandes e Joao Felix a supporto di19.44: Novità in casacon ...