LIVE Portogallo-Uruguay 0-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | dominio evanescente dei lusitani | l’unica occasione è per Bentancur

(Di lunedì 28 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.48: Si chiude qui un primo tempo tutto sommato piacevole anche se con pochissime emozioni. Si gioca su buoni ritmi, incanta il palleggio delma inon tirano mai in porta. Più concreto l’che subisce il possesso palla dei portoghesi ma èp la squadra che è andata più vicina al gol con la magia di, perfetto in tutto, tranne che nella conclusione. Appuntamento a fra poco per il secondo tempo 48? Cross da sinistra di Guerreiro, non ci arrivano gli attaccanti portoghesi 45? Tre minuti di recupero, corner per il44? Giallo per Ora che va a disturbare Bruno Fernandes mentre sta battendo una punizione nella propria metà campo. Ingenuità dell’uruguagio 42? Esce tra ...

LUSAIL (QATAR) - Ildi Cristiano Ronaldo dopo la vittoria all'esordio per 3 - 2 sul Ghana vuole fare il bis e blindare la qualificazione agli ottavi di finale, lanciandosi in testa al gruppo H. Dovrà superare ...Al Lusail Iconic Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Uruguay: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Iconic Stadium va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Il Portogallo ha la possibilità di blindare il passaggio agli ottavi di finale con un turno di anticipo: dovrà battere l'Uruguay, che quattro anni fa in Russia eliminò Ronaldo e compagni proprio agli ...Il match, in programma allo stadio Lusail di Al Daayen alle ore 20, verrà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming. Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Ca ...