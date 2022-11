LIVE Corea del Sud-Ghana 0-2 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Kudus firma il raddoppio per le Black Stars

(Di lunedì 28 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40? Reazione solo di nervi delladel Sud, che ha smarrito le geometrie ed il ritmo forsennato dei primi venti minuti. 37? Fuorigioco di Son, azione che aveva portato alla sventola da fuori area di Kwon, smanacciata da Ati-Zigi. 34? GOOOOL 2-0!!! Cross fenomenale di Jordan Ayew che pescaal limite dell’area piccola. Il centrocampista classe 2000 dell’Ajax con una spizzata di testa trafigge Seung-Gyu Kim. 31? E’ cambiato drasticamente il copione del match, con ladel Sud divenuta improvvisamente contratta e timida. 28? Contraccolpo psicologico pesante per gli asiatici, con Jung Woo-Young che riceve un sacrosanto giallo per una trattenuta su. 25? GOOOOOLIN VANTAGGIO! Lo sport è ...

All'Education City Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali tradel Sud e Ghana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Education City Stadium è andato in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar tradel Sud e ...Ladel Sud ha segnato esattamente due gol in ciascuno dei tre incontri della Coppa del Mondo contro nazioni africane. Il Ghana non vince da cinque partite del Mondiale (2N, 3P). Una sconfitta ...Le statistiche raccontano che la Corea del Sud non ha mai vinto la seconda partita delle fase finale del Mondiale nelle sue dieci partecipazioni e le ultime tre volte ha perso. Insomma, c’è una ...La diretta live di Corea del Sud-Ghana, match valevole per la seconda giornata del girone H dei Mondiali di Qatar 2022.