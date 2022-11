LIVE Brasile-Svizzera 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | occasione colossale per Vinicius

(Di lunedì 28 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45? Sommer smanaccia sul cross teso: reattivo il portiere svizzero. 44? Cross mancino di Raphinha: Elvedi attento mette in angolo. 42? Akanji interviene duramente su Richarlison: punizione. 41? Deve avere pazienza il: laè organizzata e non è semplice coglierla impreparata. 39? VARGAS! Riceve spalle alla porta, si gira, ma Thiago Silva e Alisson lo contengono. 38? Cross di Raphinha morbido: Sommer blocca in presa alta. 37? Militao prova a calciare da fuori! Respinto in corner. 36? Paqueta si fa scippare il pallone da Freuler: rimedia Marquinhos. 35? Il fraseggio dellaè sterile: ilcontrolla dietro senza problemi. 33? Imperiosa chiusura di Militao su Vargas: che corsa del difensore del ...

Allo Stadium 974 il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Svizzera: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium 974 va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Tra poco allo stadio 974 di Doha andrà in scena la sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo G trae Svizzera. A entrambe le Nazionali serve una vittoria per ...Senza Neymar, il Brasile di Tite vuole ottenere la qualificazione agli ottavi di finale Brasile-Svizzera è la partita del Girone G in programma oggi alle 17.00. La sfida tra la nazionale carioca allen ...Tra mezz'ora, il Brasile scenderà in campo con la Svizzera. Piccolo giallo a pochi istanti dalla gara. Danilo, difensore brasiliano della Juventus, non ...