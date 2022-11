Letta interrompe punto stampa | “Salutavo la Presidente del Parlamento europeo…” E lancia un bacio con la mano

Agenzia ANSA

...militare italiano al governo di Kiev che l'opposizione del PD al governo "fascista" sie ... Da Lia Quartapelle a Laura Boldrini, da Enricoa Stefano Bonaccini, passando per Alessandra ...... governatore dell'Emilia Romagna e fresco di candidatura alla segreteria Dem per il dopo. ... In quegli stessi secondi, Matteo Salviniil suo giorno di riposo. Accede ai social dal suo ... Letta interrompe punto stampa: "Salutavo la Presidente del Parlamento europeo" - Italia