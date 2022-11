Leonora Carrington | l' ultima dei surrealisti

(Di lunedì 28 novembre 2022) "Non era un poeta ma una poesia che cammina, che sorride, che schiudendo le labbra diventa uccello, poi pesce, poi sparisce". Con queste parole l’intellettuale messicano Octavio Paz descrive l’amica, pittrice, scultrice, illustratrice ma anche scrittrice e drammaturga dallo stile inconfondibile, la cui ricerca anticipò le più importanti tendenze artistiche contemporanee. Maestra delle trasmutazioni alchemiche e delle metamorfosi tra umani e animali che popolano le sue misteriose pitture, l’artista, scomparsa all’età di 94 anni nel 2011, durante la sua lunga vita ha percorso il mondo, trasferendosi prima nelle capitali dell’arte in Europa, poi a New York e infine a Città del Messico, luogo dove si stabilirà e trascorrerà la parte più lunga della sua vita. Laha anche attraversato cronologicamente tutto ...

