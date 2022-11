Le ultime idee di Valditara | scelta della scuola in base agli stipendi e bulli in biblioteca E insiste sui lavori socialmente utili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Scegliere lainalle retribuzioni e mettere i, per ore, inda soli al posto di far lezione. Sono lesortite del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppeche dopo la gaffe sulla “umiliazione”, la proposta dei, l’idea di togliere i cellulari dalle aule, è riuscito a scatenare nuovamente le polemiche in Rete e non solo. Ospite del nuovo programma di SkyTg24 A cena da Maria Latella con l’ex ministra Elsa Fornero, lo scrittore Giacomo Papi e il giornalista Bruno Vespa, l’inquilino di viale Trastevere, tra una portata e l’altra servite da giovani in livrea di un istituto alberghiero di Roma, ha dilettato i suoi commensali con la sue ...