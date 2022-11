Le storie delle vittime della frana di Ischia | 3 bambini | un neonato | famiglie distrutte

(Di lunedì 28 novembre 2022) Si scava ancora tra fango e detriti a Casamicciola. Con il cuore pieno di dolore, per quello che è successo, con la consapevolezza che si cercano quasi certamente dei cadaveri, purtroppo. Sono ledi tutte leche sono morte dopo ladi Casamicciola, leche fanno il giro del mondo. Sette al momento i cadaveri recuperati. Settedi persone che sono state travolte da unache ha cancellato tutto, spezzando le loro vite. La prima vittima è una ragazza giovanissima. Si chiama Eleonora Sirabella, 31 anni, e abitava assieme al marito, ancora disperso, in unapalazzine maggiormente colpite dalla. La 31enne aveva provato a chiedere aiuto al padre che tuttavia non era riuscito a raggiungerla, bloccato dal fiume ...

RaiNews

Il secondo show ha decisamente un obiettivo diverso e ci racconta di volta in voltadi ... Parliamo, in particolare,scene che mostrano la bisbetica Regina Charlotte , tra l'organizzazione ......le strutture affittate spesso e volentieri non rispondevano ai requisiti minimidecenza, come ora sta verificando l'inchiesta della Procura della Repubblica. Lo dimostrano tante piccole. ... Le storie dei Metromen, migranti a 290 euro al mese: ma l'importante è sopravvivere E' drammatico il bilancio dopo la frana di Ischia: sette i cadaveri recuperati, si cercano ancora 5 dispersi Si scava ancora tra fango e detriti a Casamicciola. Con il cuore pieno di dolore, per quell ...La stagione dell’Astoria di Lerici propone numerosi spettacoli dedicati ai più piccoi e alle famiglie. Si parte domani con ’Becco di Rame’ ...