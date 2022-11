Le rinnovabili sono la chiave per la sovranità energetica

ilGiornale.it

...sia le nuove costruzioni che la creazione di impianti per la produzione di energie. Va ... Ioarrivato al Ministero un mese fa, ho chiesto subito cosa era pendente. Il Piano risulta in ...prorogate per il 2023 le agevolazioni per l'acquisto della prima casa per i giovani under 36. ... invece delle attuali 18. È inoltre previsto un periodo di almeno 6 mesi di ... L'autonomia energetica italiana In continuo aumento con le rinnovabili BARI (ITALPRESS) - Acquedotto Pugliese (AQP), azienda pubblica dal Mezzogiorno controllata al 100% dalla Regione Puglia, ha presentato il ...EnergRed prevede che l'Italia possa arrivare nei prossimi decenni a una quota del 60% di generazione energetica soddisfatto con fonti interne. Oggi siamo al 23% ...