Le ombre sugli appalti per la ricostruzione in Siria | metà delle aziende sotto accusa per reati

(Di lunedì 28 novembre 2022) Un rapporto del Syrian Legal Development Program (Slpd) getta un’ombra inquietante sul sistema, facilitato dalle Nazioni Unite, di assegnazione degliper lain. Utilizzando il data-base dell’Observatory on Political and Economic Network e basandosi sulle pubblicazioni della Gazzetta ufficialena e su fonti open-source, l’Sldp ha indagato sulle 100 principalipubbliche e private che, nel periodo dal 2019 al 2020, hanno ottenuto il 94 per cento degliper lain. Le principali preoccupazioni emerse dal rapporto dell’Sldp riguardano la mancanza di trasparenza dei contratti, la corruzione, l’assenza di protezione per lo staff coinvolto nei progetti, l’assegnazione di ...

...che usano l ecosistema Apple possono chiedere consigliacquisti e dare il loro parere... 200 euro e 550 euro: tutto quello che devi sapere sui bonus Tutte lesui Mondiali del Qatar ...... ma un libro in uscita il prossimo 8 dicembre potrebbe gettare alcunesulle cause della morte ...(Ex Membro del Parlamento molto vicino ai Windsor) conterrebbe alcune rivelazioni chocultimi ...Il nuovo editoriale di Storyword, un progetto che fornisce una sintesi ragionata dei contenuti più significativi apparsi sui media, nazionali ed internazionali, relativi alle tecniche e ai target di c ...MARCHE - Una delegazione del Tavolo Piceno Acqua Bene Comune ha incontrato nei giorni scorsi i presidenti della CIIP Alati e dell’ATO5 Fioravanti con i massimi dirigenti dei due enti allo scopo di far ...