(Di lunedì 28 novembre 2022) I russi controllano ora circa il 17% dell’Ucraina, mai così poco da aprile, ma proseguono i raid. I dubbi in Occidente sul costo spaventoso del sostegno a Kiev, ma gli Usa ribadiscono: "La questione dei negoziati è nelle mani di, deciderà lui se e quando". Silenzio da Kiev sulla mediazione vaticana, ok da Mosca

L'HuffPost

, gelo e migranti sono le treattuali della guerra in Ucraina che mettono in apprensione anche l'Unione europea. "Dobbiamo aumentare il nostro sostegno all'Ucraina", ha detto Josep ...Gli Stati Uniti e gli alleati Nato stanno cominciando ad avere difficoltà a mantenere il ritmo di aiuti militari all'Ucraina, dove un 'giorno di guerra ne vale trenta di quella in Afghanistan'. L'... Le incognite armi, gelo, migranti. Zelensky chiede ulteriori aiuti, il timore di una nuova mobilitazione russa I russi controllano ora circa il 17% dell’Ucraina, mai così poco da aprile, ma proseguono i bombardamenti sulle infrastrutture critiche. I dubbi in Occidente ...Gli ordigni sarebbero montati su razzi che consentirebbero a Kiev di colpire molto dietro le linee russe. Unhcr: 4,7 milioni di rifugiati ucraini ...