Le confessioni di Suor Cristina

(Di lunedì 28 novembre 2022) “Daa a cameriera Ora ballo e mi trucco ma che strano senza il velo” Corriere della Sera, di Pasquale Elia, pag. 33 Mai provato sensi di colpa per la scelta fatta, ma la paura di deludere sì. E anche tanto. «Ho sempre avvertito una grande responsabilità nell’indossare l’abito monacale e quando ho capito che avrei lasciato per sempre quella tonaca ho temuto che qualcuno sarebbe rimasto deluso dalla mia decisione», ragiona con serenitàScuccia, 34 anni, l’exa che però ex non lo sarà mai. Perché, sottolinea con sicurezza, «la mia fede non è crollata e continuera a diffondere il messaggio evangelico anche senza il velo». Oggi, della «sorella» pop che sbalordì milioni di persone con la sua cover di «No One» di Alicia Keys, resta intatta quella grinta che tirò fuori quando nel 2014 si presentò sul palco di «The Voice of ...