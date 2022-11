Le artiste iraniane sfidano il regime mostrandosi senza velo | VIDEO

(Di lunedì 28 novembre 2022) LeilAlcunehanno sfidato ilin un filmatoin segno di protesta e a sostegno al movimento Donna, vita libertà. A postare ilsul suo profilo Instagram, che vede protagonisti anche attori e cineasti uomini, tra cui il regista Hamid Pourazri, è stata l’attrice Soheila Golestani. “Lo spettacolo è finito e la verità viene smascherata i nostri veri eroi, le personenome. Non rimettiamo in evidenza i nostri errori. Ancora una volta facciamo pratica e impariamo… Ci sono innumerevoli modi e speranza in un ...

