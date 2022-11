QUOTIDIANO NAZIONALE

Una mossa per consolidare il posizionamento del gruppo in Francia e rafforzare la presenza nell'e - ...L'appuntamento è fissato per domenica prossima 27 novembre, alle ore 21, nella splendida Nuvolaa Torino. L'occasione permetterà di conoscere le tante storie di chi ogni giorno sicura ... Lavazza si prende MaxiCoffee: offerta d'acquisto per il 100% dell'azienda francese - Economia Una mossa per consolidare il posizionamento del gruppo in Francia e rafforzare la presenza nell'e-commerce Roma, 28 novembre 2022 - Lavazza butta l’amo oltre le Alpi e presenta un’offerta per l’acquis ...TORINO (ITALPRESS) – E’ tutto pronto per “Golden Hearts – Campioni nel Cuore”, l’evento dedicato al calcio dilettantistico e giovanile e alle storie di chi ogni giorno se ne prende cura, in programma ...