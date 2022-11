Laura Cremaschi | tutti guardano lì sotto | sono enormi | impossibile non fare il guardone

(Di lunedì 28 novembre 2022)è una donna di una bellezza travolgente; ènon restare incantanti di fronte a tanta perfezione. Iniziamo, nel parlare di, dal punto di vista sentimentale e non possiamo non menzionare da questo punto di vista la relazione con Andrea Perone; di lui sappiamo che è stato l’ex marito di Sabrina Ferilli. Attualmente ladovrebbe essere single considerando come sembra sia conclusa la storia con Alessandro Moggi. InstagramPassando, invece, all’aspetto lavorativo bisogna menzionare il fatto cheè stata una delle tentatrici di Temptation Island, programma incentrato sull’amore. E’ chiaro come abbia ricevuto maggiore popolarità grazie alla sua esperienza all’interno di un altro programma molto ...

...Tussi (autrice della prefazione), Fabrizio Cracolici (autore della postfazione), l'autrice Tiziana Di Ruscio (in un video preregistrato), Alberto Piccioni e Giorgio(in collegamento)....Tussi (autrice della prefazione), Fabrizio Cracolici (autore della postfazione), l'autrice Tiziana Di Ruscio (in un video preregistrato), Alberto Piccioni e Giorgio(in collegamento).Laura Cremaschi non ha alcuna intenzione di smettere di stupire e lo fa con un nuovo e meraviglioso post che ha pubblicato su Instagram ...Il pubblico delle grandi occasioni ha affollato ieri sera il Cinema Teatro Don Bosco in via Publio Valerio nel VII municipio a due passi dalla Tuscolana. L’appuntamento era per presentare ...