Lancia Design Day - Dalla Ypsilon alla Delta | il futuro in una scultura

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 28 novembre 2022) No, non è ancora un'automobile. Per quella dovrete avere pazienza: la vedrete sotto forma di concept car nell'aprile del prossimo anno non è lontano,fine, sono meno di cinque mesi al Salone del mobile di Milano, ormai meglio noto comeweek. Quella svelata oggi, 28 novembre, è soltanto una, un manifesto tridimensionale dell'idea didel. Quel soltanto ovviamente vale per noi, osservatori esterni. Perché Luca Napolitano e Jean-Pierre Ploué, rispettivamente ceo e chiefer del brand (Ploué lo è anche di tutto il gruppo Stellantis), ne vanno orgogliosi come di una figlia. E in effetti lì dentro, in quello strano oggetto che ha rubato la scenacornice maestosa e suggestiva della reggia di Venaria, alle porte di Torino, c'è ...