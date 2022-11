Lamborghini - Abbiamo guidato la Huracán Super Trofeo campione dEuropa! - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 28 novembre 2022) Circuito di Cremona. LaEVO2 è lì, nel box numero sette, in tutta la sua bellezza. Anche un po' arcigna, cattiva. Forse, per via del vistoso corredo aerodinamico sviluppato con la Dallara. Insomma, unacar che incute un certo timore reverenziale a chi, come il sottoscritto, non ha maiuna GT. Un bolide che, oltre all'aerodinamica, dietro le spalle ha una perla rara: un V10 aspirato 5.2 che eroga ben 620 cavalli a 8.250 giri, oltre a 570 Nm di coppia a 6.500. Come se non bastasse, si tratta proprio della EVO2 che ha vinto ilEuropa di quest'anno, con i piloti Loris Spinelli e Max Weering, che corrono per il team Bonaldi Motorsport di Bergamo, giunto secondo anche nelle Grand finals iridate In ...