Globalist.it

"La questione dei negoziati è nelle mani del Presidente ucraino Volodymir Zelensky. Lasciamo a lui la parola su se e come presentarsi a un tavolo", ha affermato l'americana alla Nato, Julianne Smith alla vigilia della riunione dei ministri degli Esteri dell'Alleanza atlantica di Bucarest. "Gli Stati Uniti vogliono solo fare in modo che l'Ucraina e ...L'exfrancese per la salute globale, Stéphanie Seydoux, è già stata annunciata come ... Tuttavia, date le pressioni esercitate su Tedros dagli Stati membri, in particolare dagli, per ... L’ambasciatrice Usa alla Nato: “Sui negoziati decide Zelensky, non sappiamo se Mosca è disponibile” (Adnkronos) - La sensazione a Washington è che "al momento non è necessario, e anzi potrebbe essere controproducente" inserire la Russia nell'elenco dei Paesi sponsor del terrorismo, ha spiegato in un ...Dopo aver consolidato i rapporti con la Russia, il regime guarda a Iraq, Libano e Siria per reagire alle proteste fomentate da Usa, Israele e alleati ...