Lagarde Bce | Auguro a Meloni miglior successo | appropriato che Italia abbia Primo ministro donna

Lo ha dichiarato la presidente della Banca centrale europea (), Christine, in audizione alla commissione per gli Affari economici e monetari del Parlamento Ue. EbsNon hanno migliorato il mood del mercato le parole della presidente della, Christine, che ha previsto nuovi rialzi per l'inflazione, confermando che laproseguirà nella stretta ...In particolare, la presidente della Bce Christine Lagarde, al Parlamento europeo, dice di non vedere segnali di picco dell’inflazione nel blocco. Anzi, la corsa dei prezzi rischia di rivelarsi ancora ...Sul fronte internazionale sono balzate agli onori della cronaca principalmente le dichiarazioni della presidente della Bce Christine Lagarde, secondo la quale l'inflazione della zona euro non ha ...