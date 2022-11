Lagarde | auguro a Meloni un pieno successo e di attuare il Pnrr

Agenzia askanews

Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, rispondendo ad una domanda sull'Italia: "È molto appropriato e tempestivo che l'Italia abbia per la prima volta una prima ministra donna e le auguro il meglio nello sforzo di attuare il Pnrr. Questo sarà necessario per dimostrare la loro efficienza per l'economia".