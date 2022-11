Lady Fratoianni contro il Ministero dell' Istruzione Vuole sostituire la parola merito con inclusione

Affaritaliani.it

"Ma, ma, io...": la figuraccia di Bonelli e, balbettano su Soumahoro in tvLe battaglie di: via il "merito" dall'Istruzione Lady Fratoianni vuole togliere il Merito al Ministero di Valditara Elisabetta Piccolotti, “Lady Fratoianni”, com'è conosciuta dalla maggioranza degli italiani, non ha perso occasione per ficcarsi in una nuova polemica, proprio mentre il marito Nicola è alle prese con ...«Polemiche maschiliste e sessiste», le ha liquidate lei. "Lady Fratoianni", infatti, è un'attivista di lungo corso della sinistra, ed è pure coordinatrice della segreteria del partito. Oggi moglie e ...