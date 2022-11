L’Aci Napoli aderisce alla campagna dei Carabinieri contro l’uso delle armi

(Di lunedì 28 novembre 2022) L’Automobile Clubdi sensibilizzazione “La prima vittima sei tu. No alle”, del Comando provinciale deiguidato dal Generale di Brigata Enrico Scandone. Il claim dellaè accompagnato da un’immagine significativa: la sagoma di un giovane che impugna una pistola, puntandola simbolicamenteuno specchio, ovverol’immagine riflessa di sé stesso. Il messaggio è chiaro e condiviso dal: chi impugna un coltello o una pistola deve sentire il peso schiacciante di un gesto sconsiderato, folle e impulsivo. Chi preme il grilletto, o ferisce con un fendente, inquina tante vite, ma soprattutto la propria. Rispondereviolenza con altra ...

