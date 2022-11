ilGiornale.it

Strada pericolosa 'Questo è un rettilineo a senso unico in cui le macchine corrono troppo' lamentano i residenti, che già nel 2019 avevano invocato l'di dissuasori, con tanto di ......Secureper risconoscere i volti di chi entra in casa o per conservare le registrazioni...Google e Amazon Alexa in un futuro vicinissimo ma sono il complemento ideale per una... La video-installazione a Villa Necchi che racconta la Milano dei Navigli In questa installazione il lukasa, un antico strumento mnemonico ... Un'intelligenza artificiale compone una narrazione video che si modifica in tempo reale in base agli input che recepisce dal ...Gorizia, 26 nov. (askanews) - Un'immersione nel mondo di Gustav Klimt per fare esperienza diretta della sua pittura. Al centro commerciale Tiare di Villesse, in provincia di Gorizia, Civita Mostre e M ...