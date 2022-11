La Tournée della Roma si chiude col 3-3 con lo Yokohama | il tabellino

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 novembre 2022) IldiMarinos 3-3, match amichevole che ha chiuso lagiapponese dei giallorossi. Primo tempo da incubo per i giallorossi che subiscono due reti: Eduardo sblocca il risultato al 9? con un colpo di testa sotto le gambe di Svilar. Raddoppia Nishimura con un tiro che sbatte sul palo e che carambola sul corpo di Svilar prima di rotolare in rete. Lareagisce nella ripresa con l’ingresso di Zaniolo che crea le prime due chance da gol: prima con un sinistro deviato dal portiere in angolo, poi con un assist illuminante per Shomurodov che calcia su Takaoka. Al 70? c’è il gol di Zaniolo che salta un difensore e batte il portiere sul primo palo. Lotorna avanti con un gran gol di Matsubara, ma i giallorossi trovano il pari con i gol di Ibanez e ...