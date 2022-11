leggo.it

Per poi annunciarecomunque Viva Rai2 al festival ci sarà: "IlGabriele Vagnato sarà il nostro inviato al festival. Ci collegheremo con lui". Fiorello parla anche della sua assenza di ...La'Vaginismodiangy' Lasul proprio profilo social conta più di 33 mila follower , ha deciso di parlare di questo disturbo datoanche lei ne ha sofferto. In questo modo può ... La tiktoker che spiega il 'vaginismo' sui social: «Ne ho sofferto per 26 anni, ora aiuto altre ragazze» «Ma quale vaginismo, è solo ansia», «Ma cos'è di preciso il vaginismo», «Fatti curare». Queste sono solo alcune delle frasi e dei commenti ...Per una frase pronunciata durante il suo podcast, Fedez è finito nella bufera. Attiviste e associazioni hanno inviato una lettera aperta a 'Muschio selvaggio' ...