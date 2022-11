La sinistra dei fifoni | tutti parlano ma nessuno sfida Bonaccini

Leggi su iltempo

(Di lunedì 28 novembre 2022) Doveva essere la settimanain cui altre pedine avrebbero preso il loro posto sulla scacchiera del prossimo congresso del Pd. Invece Stefanoresta al momento l'unico candidato ufficiale alla segreteria per il dopo Enrico Letta. I due eventi più attesi del week end, gli appuntamenti fissati a Roma dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci e da quello di Firenze Dario Nardella, si sono conclusi con un nulla di fatto. Tante parole, qualche proposta per delineare le caratteristiche future del partito, ma nessuna discesa in campo. Stesso discorso per quella che al momento viene consideratala rivale più accreditata del governatore dell'Emilia Romagna, cioè Elly Schlein. Che è «pronta a dare un contributo» ma almomento non ha ufficializzato la candidatura, perché è in attesa di capire se «il congresso sarà realmente democratico». E non, invece, condizionato dalle correnti. ...