La Sicilia è alla deriva | un buco da un miliardo di euro E Schifani cerca aiuto da Giorgetti

Agenzia ANSA

... che abbiano cessato il rapporto di lavoro, e che abbiano 12 mesi di anzianità aziendaledata ...4.244.564,36. Qui vi abbiamo spiegato a cosa stare attenti per non perdere il Bonus. . Per ......5 volte della generazione dell'eolico " con tre regioni sul podio:, Puglia e Sardegna, che ... dal Piemonte all'Alto Adige, anche se in quest'ottica va ricordato che oltredisponibilità ... Covid: Gimbe; in Sicilia si evidenzia aumento dei nuovi casi Un altro ciclone di bassa pressione "entrerà in campo tra martedì e mercoledì ed è previsto porterà forti piogge nella stessa area già colpita, ovvero al… Leggi ...Il maltempo di oggi ha messo in ginocchio varie zone della Sicilia. Particolare attenzione a Siracusa, da parte dell’amministrazione comunale che ha già comunicato alla cittadinanza per domani, 28 nov ...