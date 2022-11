Pianeta Milan

Siamo, però, che qualche messaggio le sarà arrivato lo stesso vista lacol termine 'saputelle'. Ad ogni modo la donna è abituata ad ogni tipo di attacco da parte dei seguaci dei ...Unariguardo alla manovra di bilancio approvata dal governo Meloni. 'Un brodino. ... frugali, prudenti ma forse si esagera un po', mille idee per farci campare un po' meglioche sia ... La provocazione: “Sicuri che i tifosi del Milan supportino la Francia” È finito così lo spettacolo pensato per la giornata contro la violenza sulle donne. Ha risvegliato le coscienze Si, si!Elon Musk è nel centro del mirino di tutti in queste settimane, per via delle controversie e delle nuove direttive con la sua nuova acquisizione, ovvero ...