La natura può essere addomesticata ma non tollera gli eccessi Ischia docet

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 novembre 2022) Sabato mattina gli italiani e molte altre persone residenti oltreconfine, mentre si predisponevano al meritato riposo del fine settimana, sono stati raggiunti da un’ informazione che, con modalità diverse, ha turbato i loro programmi. È circolata di prima mattina la sgradita notizia che un’ennesima calamità aveva colpito il Paese, precisamente l’ isola d’, una delle sue località più suggestive e apprezzate anche oltre i confini nazionali. Una frana di grandi dimensioni ha distrutto una delle località più note al suo interno, Casamicciola, apprezzata per le sue terme. Al dolore per il danno subito da persone e cose si è ben presto aggiunta la rabbia. È stata scatenata dal fatto che quanto è accaduto non puòattribuito solo a un destino cinico e crudele. Quella parte dell’isola è stata già in passato teatro di catastrofi ...