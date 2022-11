“La musica salva dal carcere” | il rap come percorso educativo | ecco “232 Mixtape” | il progetto discografico di 13 ragazzi in cerca di riscatto

(Di lunedì 28 novembre 2022) Laopportunità di rivalsa. Il rap visto nonespressione di violenza, ma al contrario linguaggio per esprimere un disagio e liberarsene. Sono i concetti emersi durante un confronto alla Milano Music Week tra l’etichetta indipendente Carosello Records e l’Associazione 232, che promuove percorsi educativi attraverso latra ilBeccaria, le comunità e i quartieri di Milano. Il risultato di questa collaborazione è il“232” di 13 giovani, 10 rapper e 3 producer provenienti dall’Associazione. Il disco non è in vendita, ma è disponibile sul canale YouTube della 232. L’album raccoglie il lavoro dell’Associazione 232, frutto dell’impegno costante nell’istituto penale per minori ...

