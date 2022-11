La manovra attesa in Parlamento Ecco cosa prevede | energia | opzione donna | flat tax | sanità

Laoggi in Parlamento. Opzione donna Opzione donna è prorogata per il 2023, mantenendo l'obbligo di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, ma con un'innalzamento dell'età d'...Laoggi in Parlamento. Opzione donna è prorogata per il 2023, mantenendo l'obbligo di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni , ma con un'innalzamento dell'età d'uscita a 60 anni,...Oltre all'innalzamento del tetto all'uso del contante, nella bozza della Manovra spunta la novità sui pagamenti elettronici col Pos: cambia il limite ...Confermato l’innalzamento della soglia della flat tax da 65.000 euro a 85.000 euro, a partire dal periodo d’imposta 2023, ma tale incremento «è subordinato al rilascio di una specifica misura di derog ...