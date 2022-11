La Juve rilancia il fuoriclasse | operazione low-cost per il dopo Di Maria

(Di lunedì 28 novembre 2022) L’esterno è rimasto nell’ombra per troppi anni ed ha voglia di riprendere in mano la sua carriera, allauna chance ghiotta in caso di partenza dell’argentino DiLa… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

TORINO - Seconde squadre, avanti tutta. Laè stata la pioniera , quattro anni fa, abbracciando immediatamente l'iniziativa; ora, con l'...con preoccupazione la nascita di questo progetto"...La Juventus sarebbe su Singo e Maehle per rinfozare le fasce la prossima estate, ma i due giocatori servono veramente Tuttosport di oggiin prima pagina l'ipotesi Singo e Maehle. Lo fa parlando di operazioni possibili per l'estate, quando verosimilmente ci sarà il rinnovo delle fasce ...L'esterno è rimasto nell'ombra per troppi anni ed ha voglia di riprendere in mano la sua carriera, alla Juve una chance ghiotta in caso di partenza dell'argentino Di Maria ...Tiago Pinto è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho già a gennaio. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, la Roma è particolarmente inetressata a ...