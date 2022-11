La Francia potrebbe diventare il primo Paese a riconoscere l’aborto come diritto costituzionale

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 28 novembre 2022) “La legge garantisce l’efficacia e la parità di accesso aldi interrompere volontariamente una gravidanza” recita così la clausola, da inserire in Costituzione, approvata con 337 voti favorevoli, 32 contrari e 18 astenuti all’Assemblea nazionale francese. La risoluzione è frutto di un compromesso storico d’Oltralpe tra i centristi di Reinassance, partito del presidente Emmanuel Macron, e la sinistra radicale di La France insoumise, partito di Jean-Luc Mélenchon, che porta laad un passo dall’essere ilnel mondo a. “Ci vorrebbe solo una crisi politica, economica o religiosa per mettere in discussione i diritti delle donne”, ha commentato entusiasta Mathilde ...