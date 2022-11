La frana di Casamicciola | il reportage di iNews24 a Ischia

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il maltempo ha sconvolto. L’isola campana, intorno alle 5 del 26 novembre, è stata colpita da unapartita dalle pendici del monte Epomeo. Colate di fango, allagamenti hanno invaso il Comune di, le cui strade si sono trasformare in fiumi in piena. Il bilancio delle vittime accertate è otto morti. I dispersi sono L'articolo proviene da.it.

