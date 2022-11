La Fifa annulla la sospensione della Federcalcio del Kenya | finita l’ingerenza del Governo

Tuttosport

... ma c'è Saiss in fuorigioco millimetrico e l'arbitro, dopo consulto Var ,. Un vantaggio che ... che attualmente è la squadra al secondo posto del ranking: Boufal al 56esimo entra in area e ......di naturalizzazione degli stranieri e per farlo il Qatar si è affidato a una regola della, ... e subiscono gol al minuto 5; il direttore di gara, aiutato dal VAR,la rete per posizione di ... Bufera su Klinsmann, l’Iran: “Una vergogna, si dimetta dalla Fifa” (Adnkronos) - La Fifa ha avviato un'indagine sulla violazione da parte della Germania delle regole della conferenza stampa prima della partita della contro la ...L'Inghilterra di Harry Kane è rimasta delusa dallo 0-0 contro l'Inghilterra.Foto: Imago/ActionPressCoppa del Mondo 2022Umore in inglese squadra nazionale ...