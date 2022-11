La decisione di Carlo che cambierà il futuro della principessa Charlotte

È vitale e indipendente nonostante l'età ed è assolutamente maldisposta verso lapresa ...Società del Teatro e della Musica 'Luigi Barbara' di Pescara vedrà il ritorno in città di......di solidarietà non solo da centinaia di concittadini con in prima fila il sindacoSpagnol (... e che ora plaude alladi buon senso presa dall'Azienda, augurando alla ultracentenaria un ...La piccola Charlotte, figlia di William e Kate, potrebbe diventare la nuova duchessa di Edimburgo per volontà di Carlo III ...Il gioco dei titoli nobiliari Un’altra discrepanza nel procedimento di snellimento voluto da Re Carlo sta nella ormai nota questione dei titoli. Nei giorni scorsi ha fatto discutere la decisione del ...