La città di Mykolaiv senza acqua potabile

RaiNews

Il centro di questa contesa militare è sempre più ladi Bakhmut , centrale per il controllo ... che hanno portato la riconquista nelle aree die Kherson ( asse Meloni - Biden L'Italia ......di questa possibilità per sfuggire alle precarie condizioni di vita in questamartire. 'Ricordiamo che attualmente è possibile evacuare dalla regione di Kherson in autobus per Odessa,... Cremlino favorevole a mediazione Vaticano. Oggi oltre trenta missili su Kherson - Mykolaiv senz'acqua potabile, nuovo attacco a rete idrica - Mykolaiv senz'acqua potabile, nuovo attacco a rete idrica