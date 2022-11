La Bella Stagione | Vialli e Mancini raccontano la grande Sampdoria

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ladei miracoli delle stagioni ’90-’92 raccontata dai suoi protagonisti: “La” di Marco Ponti in uscita nelle sale il 28 novembre ripercorre un’avventura singolare nella storia recente del calcio...

CIVITANOVA MARCHE - La2022/23 dei Teatri di Civitanova promossa dal Comune di Civitanova Marche e dall'AMAT in ... o quasi, frigge quel che passa il convento, ma anche unamanciata di ......si trattava di episodi standard del programma preferito che riprendevano i temi della, a ... e Gunn ne mette insieme una selezione sufficientemente, dalle relativamente scontate '...Con la sosta invernale su Toro News torna l’appuntamento con i pagelloni di metà stagione: a ogni giocatore assegneremo ... sigla anche una rete bella e importante capitalizzando una delle poche ...Non una squadra, ma 22 amici. Due giovani talenti che oggi sono insieme in Nazionale. Un mister e un presidente appassionati. Il regista Marco Ponti racconta l'avventura della Sampdoria Campione d'Ita ...