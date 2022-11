La Banca centrale del Giappone prepara lo sbarco dello yen digitale

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 novembre 2022) È più di un esperimento. Anche perché sono coinvolti tre colossiri nazionali come Mitsubishi Ufj, Sumitomo Mitsui e Mizuho. Lanazionale delloyen. E prevede di iniziare a testare la fattibilità della Cbdc, la Central bank digital currency, grazie alla collaborazione dei principali istituti di credito del Paese. Il progetto pilota della Bank of Japan (BoJ) punta a effettuare una serie di test per l’emissione della valutanazionalese a partire dalla primavera del 2023. Come parte del processo, ladovrebbe avvalersi di filiali private e altre organizzazioni per rilevare e risolvere eventuali problemi relativi ai depositi ...