Kiev al buio | il sindaco | “Non escludiamo un’evacuazione parziale | se Mosca non ferma gli attacchi”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 novembre 2022) Si intensificano glirussi sulla capitale dell’Ucraina. Le autorità di“non escludono lo scenario peggiore” per glialle infrastrutture del paese. E si fa strada l’ipotesi didinel caso proseguissero le interruzioni dei rifornimenti di acqua e corrente elettrica. Ildiannuncia una possibile evacuazione“Non escludo lo scenario peggiore. Non ci saràtotale, forse una. Però non verrebbe definita tale. Sarebbe un ricollocamento temporaneo di alcuni gruppi nelle periferie. E altri luoghi dove i servizi sono disponibili”. Così in un’intervista Rbk-Ucraine ildi...