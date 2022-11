Keila Guilarte ' Mi tierra' | la mostra evento di presentazione del libro a Milano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Sono immagini attraverso cui emerge l'anima del soggetto, che si traducono in ritratti intimi e profondi, di volti e circostanze. Trenta opere in bianco e nero , dedicate alla sua terra, Cuba , ...

Corriere Milano

Quello di cuifa visceralmente parte. Dopo anni come modella con fotografi leggendari e brand internazionali che si sono contesi il suo fascino esotico,capisce che vuole altro. ...Giulio Corno, Maria Mantero, Piero Piazzi,(foto Stefani Trovati, SGP Italia) Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni (foto Stefani Trovati, SGP Italia) Eva Riccobono e Matteo Ceccarini (... Keila Guilarte, la fotomodella (ex Madre natura di Bonolis) ora è fotografa: «Baravo sull'età, a 24 anni dicevano: sei vecchia» Sono immagini attraverso cui emerge l’anima del soggetto, che si traducono in ritratti intimi e profondi, di volti e circostanze. Trenta opere in bianco e nero, dedicate alla sua terra, ...Un libro, un’isola, una storia. È la storia di Keila Guilarte Gonzales, un metro e ottantadue di bellezza mozzafiato. Keila nasce nel 1981 a Santiago de Cuba, prima di tre sorelle, e cresce in ...